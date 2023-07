Firma care a castigat contractul de executie a podului de peste raul Somes, din Bontida, a reusit sa termine constructia cu patru luni mai repede decat prevedea contractul. Din 15 iulie comuna va fi legata din nou de Drumul National cu ajutorul acestui pod nou, peste raul Somes.Podul a fost demolat in luna aprilie 2023, iar localnicii au fost speriati ca ridicarea noului pod va dura o eternitate. In plus, exista pericolul ca accesul la Electric Castle sa fie mult ingreunat, pentru ca acest pod ... citeste toata stirea