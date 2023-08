Intra in cinematografe documentarul care are la baza expozitia pe tema discotecilor optzeciste, din Cluj si Bucuresti.Iulia Rugina, regizoarea filmelor "Breaking News" si "Love Building", lanseaza primul documentar, "Playback". Filmul prezinta discotecile Romaniei optzeciste, pornind de la expozitia multimedia "Disco BTT - Discotecile perioadei comuniste", organizata in 2017 la Bucuresti si in 2018 la Cluj de catre asociatia culturala Control N. Filmul include inregistrari de arhiva care n-au ... citeste toata stirea