Intreaga tara se afla sub cod galben de furtuni timp de trei zile.Meteorologii au emis o atentionare meteorologica valabila de azi la ora 14 pana in 12 iunie la ora 22, interval in care se asteapta la instabilitate atmosferica temporar accentuata si cantitati de apa insemnate. "In intervalul mentionat, in sudul tarii si la munte va ploua insemnat cantitativ si vor fi pe alocuri si manifestari de instabilitate atmosferica. In Moldova, Transilvania, Maramures si local in Crisana si Banat, ... citeste toata stirea