Florestenii s-a plans de ani de zile de trafic, de faptul ca blocurile s-au ridicat prea ingramadit, dar sunt si multe lucruri pozitive. Recent au inceput sa se repare din greselile trecutului, au aparut magazine multe si viata comunitatii a crescut mult din punct de vedere calitativ.O localnica a adus in discutie tocmai lucrurile pozitive si multi au reactionat, onest:"Imi place in Floresti pentru ca...Am observat ca, in general, se discuta problemele pe fb. Asa ca ar fi fain sa avem din ... citeste toata stirea