Intrerupere furnizare apa potabila in localitatea Tureni

Compania de Apa ARIES S.A. anunta intreruperea furnizarii apei potabile in data de 27.09.2022, intre orele 09:00 - 16:00, in localitatea Tureni.Intreruperea furnizarii apei potabile este necesara pentru efectuarea lucrarilor de cuplare retea existenta de apa potabila cu retea noua de apa potabila .Lucrarile sunt efectuate de constructorul Asocierea AQUA SERV SRL (Lider) - M.I.S. GRUP SRL (Asociat) - M INSTALL SRL (Asociat), cuprinse in contractul ,,Extindere si reabilitare sisteme de ... citeste toata stirea