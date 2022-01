Intrerupere furnizare apa potabila in municipiul Campia Turzii

Compania de Apa ARIES anunta intreruperea furnizarii apei potabile in data de 11.01.2022, intre orele 08:30 - 15:00, in municipiul Campia Turzii. Sunt afectate imobilele situate in cartierul ,,Sarat,, pe strazile:- Nicolae Titulescu- I.B.Deleanu- Siretului- Potarnichii- Rapsodiei- Carabusilor- Fundatura Porumbelului- George BacoviaIntreruperea furnizarii apei potabile este necesara pentru efectuarea lucrarilor de cuplare a retelei de distributie a strazii Porumbelului in ... citeste toata stirea