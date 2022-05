Intrerupere furnizare apa potabila in municipiul Campia Turzii

Compania de Apa ARIES anunta intreruperea furnizarii apei potabile in data de 18.05.2022, intre orele 09:30 - 16:00, in municipiul Campia Turzii. Sunt afectate imobilele situate pe strada Aleea Vanatorilor.Intreruperea furnizarii apei potabile este necesara pentru efectuarea lucrarilor de remediere avarie pe strada Aleea Vanatorilor.Avaria a fost produsa de SC HIDROCONSTRUCEsIA SA (Lider de asociere) - SC TCI CONTRACTOR GENERAL SA (Asociat) care efectueaza lucrari in zona cuprinse in ,, ... citeste toata stirea