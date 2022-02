Intrerupere furnizare apa potabila in municipiul Turda

Compania de Apa ARIES anunta intreruperea furnizarii apei potabile in perioada 16.02.2022, intre orele 09:30 - 15:00, in municipiul Turda. Sunt afectate imobilele situate in cartierele:- Micro 3- Poiana- PrimaveriiIntreruperea furnizarii apei potabile este necesara pentru efectuarea lucrarilor de remediere avarie la intersectia strazilor Calea Victoriei si Lianelor.Echipele CAA sunt la fata locului si depun toate eforturile necesare in ... citeste toata stirea