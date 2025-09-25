Editeaza

Invazie de gandaci pe o strada din Cluj-Napoca! Locatarii cer ajutorul autoritatilor pentru a scapa de "invadatori": "Este o situatie grava"

Joi, 25 Septembrie 2025, ora 16:49
Mai multi locatari de pe strada Teleorman trag un semnal de alarma si cer interventia autoritatilor pentru a stopa o situatie grava de igiena publica.
Mai exact, in intreaga zona se constata o infestare masiva cu gandaci (blatide), problema fiind prezenta atat in scarile de bloc, cat si in spatiile comune si anexele aferente.

"Mentionez ca la nivelul blocului in care locuiesc s-au efectuat lucrari de dezinsectie in urma cu cateva luni, insa fara efect. Infestarea persista si s-a extins, ...citește toată știrea

