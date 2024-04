Invazie de plosnite marmorate la un bloc din Cluj: "Vara trecuta a fost dezastru cu ele, sa se faca ceva in privinta asta"

Invazie in cartierul "Intre Lacuri" din Cluj-Napoca, de plosnite verzi. Locatarii unui bloc au inceput deja sa le gaseasca in hainele puse la uscat la balcon si spera sa intervina autoritatile la timp ca sa nu se inmulteasca mai mult."Pe strada Teodor Mihali, in spate la blocul cu nr. 37-39 deja au inceput sa apara plosnitele marmorate, gasind in hainele puse la uscat pe balcon.As cere o dezinsectie dinainte sa apara mai multe.Vara trecuta a fost dezastru cu ele, toata vara nu am deschis ... citește toată știrea