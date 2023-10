Locatarii unui bloc din Manastur cer administratiei locale sa amplaseze capcane pentru sobolani pe strada lor. Acestia spun ca in zona sunt cinci blocuri, iar sobolanii ies si intra in voie intr-un canal situat in apropierea acestora."Solicit ca in spatele blocului de la adresa Aleea Moldoveanu nr.10 B1 R13 sa fie puse niste cutii capcana pentru soareci/sobolani.Este un canal din care ies si intra in voie soarecii si sobolanii.Sunt cinci blocuri legate intre ele si la nici un bloc nu sunt ... citeste toata stirea