Investitie de milioane de lei in zona de munte a judetului Cluj! Peste jumatate din reteaua de apa a fost realizata

Peste jumatate din reteaua de apa care va alimenta zona de munte a judetului Cluj a fost realizata, la 12 luni de la semnarea contractului de executie a lucrarilor, mai exact 27 de km din totalul de 52.Astfel au fost montati pana in prezent 4,490 km de conducte de apa in localitatea Sancraiu, 13,3 km in satele Dealu Negru, Valeni si Calatele Padure din comuna Calatele, 4,6 km in localitatea Rasca si 4,5 km in Belis.Investitia are o valoare de peste 23 de ... citește toată știrea