Investitie uriasa in Romania, in vremuri tulburi. Compania care ridica o fabrica de la zero, cu zeci de milioane de euro

O importanta companie farmaceutica germana a anuntat ca va investi sume substantiale pentru o fabrica in Romania. Investitorul e dispus sa dea zeci de milioane si sa ridice fabrica de la zero. Grupul german Stada va investi zeci de milioane de euro in judetul Cluj, la Turda, intr-o fabrica pe care intentioneaza sa o ridice in Parcul Industrial Aries. In total, vor fi investiti 48,3 milioane euro intr-un proiect de greenfield, adica o investitie de la zero.Proiectul este sustinut partial de ... citeste toata stirea