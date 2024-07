Investitii de 14 mil. de euro pentru dezvoltarea infrastructurii UMF Cluj! Se construieste un nou centru de cercetare si va fi reabilitat un camin

Rectorul UMF Cluj, prof. dr. Anca Dana Buzoianu, a semnat sambata, contractele de finantare castigate prin Planul National de Redresare si Rezilienta. Universitatea de Medicina si Farmacie "Iuliu Hatieganu" din Cluj-Napoca investeste peste 69 de milioane de lei in infrastructura universitara."Primul proiect, in valoare de 47,16 milioane de lei, consta in "Construirea centrului de simulare, training si cercetare pentru dezvoltarea competentelor profesionale si a centrului de chirurgie ... citește toată știrea