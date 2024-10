Investitii de milioane de lei intr-un complex muzeal din Cluj! Cum va arata dupa reabilitare

Muzeul Memorial "Octavian Goga" de la Ciucea urmeaza sa fie reabilitat, iar bugetul destinat lucrarilor este de peste 42 de milioane de lei.Proiectul vizeaza interventii in ceea ce priveste reabilitarea, restaurarea si punerea in valoare a Cladirii Castel, reabilitarea Mausoleului "Octavian Goga", a Casei Ady Endre, precum si a anexelor acesteia, a Casei Albe, a Casei de pe stanca, reabilitarea si refunctionalizarea Teatrului de vara in pavilion de primire, reabilitarea Cabinei poarta de lemn, ... citește toată știrea