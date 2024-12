Investitii de sute de mii de lei in infrastructura unui spital din Cluj! Este cea mai prestigioasa si emblematica unitate sanitara din Transilvania

Spitalul Clinic de Recuperare din Cluj a fost dotat cu un nou dispozitiv medical, mai exact cu un sistem detectie a ganglionului santinela, care este utilizat in blocul operator si in sala de mici interventii chirurgicale.Dispozitivul medical identifica ganglionul santinela care a fost marcat in prealabil cu trasor radioactiv in diversele patologii oncologice care sunt tratate chirurgical in cadrul Spitalului Clinic de Recuperare din Cluj-Napoca.Valoarea noii dotari este de aproximativ 240. ... citește toată știrea