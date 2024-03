Invins de USR si oamenii din cultura, Boc bate in retragere! Se face un nou regulament de alocare a banilor pentru cultura

Primarul Emil Boc a batut in retragere si anunta ca se va face un nou regulament de acordare a banilor nerambursabili pentru cultura. Recent a fost un scandal urias in Consiliul Local, unde zeci de oameni de cultura l-au acuzat pe Emil Boc ca saboteaza cultura.Reprezentantii institutiilor de cultura au cerut depolitizarea si transparentizarea modului in care sunt alocati banii.Desi initial Emil Boc le-a spus celor din cultura sa isi vada de treaba, presiunea publica l-a facut sa revina ... citește toată știrea