Ioan Aurel Pop, presedintele Academiei: "Daca nu simplificam studiul matematicii in scoala o sa ajungem la 68% sub nota 5"

Presedintele Academiei Romane este de parere ca studiul matematicii trebuie simplificat in scoala, dupa simularea examenelor de Evaluare Nationala. "Faptul ca 58% din elevii de clasa a VIII-a n-au reusit sa obtina nota de trecere la matematica... da de gandit. Multe lucruri inseamna ca nu sunt bune si materia inseamna ca nu e buna. Daca nu simplificam studiul matematicii in scoala o sa ajungem la 68% sub nota 5. Mai bine mai simplu pe intelesul tuturor, decat complicat pentru 5 elevi din clasa",