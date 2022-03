Ioan Aurel Pop, presedintele Academiei Romane: "Daca ne-ar ataca rusii, pofta de aparare ar creste, fiindca ura noastra fata de acesti pradatori este imensa"

Presedintele Academiei Romane, istoricul Ioan-Aurel Pop, vorbeste despre patriotismul ucrainenilor in razboiul cu invadatorii rusi, dar si despre modul in care si-ar apara romanii tara in cazul unui conflict cu Rusia. Istoricul Ioan-Aurel Pop sustine ca ucrainenii "au o tara recenta, abia formata in 1991, iar ideea apararii ei a fost cultivata cu grija in toate aceste trei decenii", iar acest lucru ii motiveaza sa lupte in ciuda inamicului care pare superior.Presedintele Academiei Romane este ... citeste toata stirea