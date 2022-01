Ioana Mihaila, medic si fost ministru al Sanatatii, si-a vaccinat fiul de 8 ani. "Cu aproape 35.000 de cazuri de COVID-19 ieri, vaccinarea copiilor este extrem de importanta"

Ioana Mihaila, medic de profesie si fost ministru al Sanatatii, a anuntat ca fiul sau, de 8 ani, a primit vaccinul anti-COVID-19, in saptamana in care a inceput si in Romania vaccinarea copiilor din grupa de varsta 5-11 ani."Fiul meu de 8 ani s-a rusinat la poza, dar la vaccinare a fost curajos - dupa cum o arata si diploma de care e tare mandru", a scris fostul ministru pe pagina sa de Facebook."De ieri a inceput vaccinarea copiilor cu varsta peste 5 ani. Mai tarziu decat mi-as fi dorit, ... citeste toata stirea