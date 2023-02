Iohannis despre presupusul plagiat al lui Bode la UBB: "Aceste probleme trebuie luate foarte in serios"

Presedintele Klaus Iohannis spune despre presupusul plagiat al ministrului Bode la UBB Cluj ca astfel de probleme "trebuie luate foarte in serios".Iohannis s-a exprimat la Bruxelles, despre acuzatiile de plagiat la adresa ministrului Lucian Bode, intrebat cum comenteaza verdictul UBB Cluj in cazul presupusului plagiat din teza de doctorat a lui Lucian Bode. "Din cate am inteles din spatiul public nu chiar asa a spus comisia, dar e adevarat ca acolo sunt probleme. Aceste probleme trebuie luate ... citeste toata stirea