Iohannis, in 2014: "Ponta a plagiat, trebuie sa se retraga din viata politica" / Oare ce va spune despre plagiatul lui Ciuca

Presedintele Klaus Iohannis era transant, in 2014, in campania pentru prezidentiale, ca Victor Ponta trebuie sa se retraga din politica, pentru ca si-a plagiat lucrarea de doctorat.Iohannis s-a referit in 15 noiembrie 2012 la episodul acuzatiilor de plagiat in cazul lui Victor Ponta: "Este gresit sa fie domnul Ponta presedintele Romaniei pentru ca a mintit si speriat pensionarii ca le tai pensiile, si, in calitatea mea de profesor, cred ca este o mare problema daca un copil plagiaza. Daca ... citeste toata stirea