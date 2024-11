Iohannis, la final de mandat. "Imi cer scuze, am facut greseli". Ce spune presedintele despre alegeri

Presedintele Klaus Iohannis a declarat, sambata seara, la receptia de Ziua Nationala a Romaniei ca le cere iertare romanilor pentru greselile facute. "Stiu ca am facut greseli, unele alegeri in care am investit speranta si incredere nu au trecut testul timpului, iar pe unii dintre dvs v-am dezamagit. Va cer iertare pentru ca de-a lungul timpului am luat decizii care v-au nemultumit", a afirmat el. El a prezentat un bilant al celor zece ani de mandat, mentionand proiectul "Romania Educata", ... citește toată știrea