Iohannis ramane presedinte. Declaratiile sefului statului dupa criza majora din alegeri

Presedintele Romaniei Klaus Iohannis a oferit o declaratie de cateva minute in aceasta seara, dupa decizia CCR de anulare a rezultatului primului tur al alegerilor prezidentiale. Potrivit sefului statului, decizia a venit in urma sedintei Consiliului Suprem de Aparare a Esarii si a unor informari care au aratat ca un stat extern s-a implicat si a influentat procesul electoral."CCR a decis sa anuleze alegerile prezidentiale care s-au desfasurat in aceste zile. Decizia CCR este obligatorie ... citește toată știrea