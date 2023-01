Ion Cristoiu ar putea candida din partea PSD la presedintie, in 2024

Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a spus ca Ion Cristoiu ar putea candida din partea PSD la Cotroceni."Cred cu certitudine ca Romania are nevoie de un presedinte de stanga, un om care impartaseste principiile, in primul rand, de stanga. Este nevoie de o schimbare dupa 20 de ani. Sunt oameni de stanga in Romania care pot ocupa aceasta functie, cea mai inalta functie din statul roman", a spus Marcel Ciolacu, la Romania TV."Cand avem discutia de candidaturi tot timpul ne gandim numai la oameni ... citeste toata stirea