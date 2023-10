- Esinta initiala de deficit pentru 2023, de 4,4 % din PIB, este acum probabil imposibil de atins, iar noi proiectam un deficit de 6 % din PIB. Noul pachet fiscal va imbunatati finantele publice in 2024 si in anii urmatori cu aproximativ 1 % din PIB, ceea ce va duce la un deficit de putin peste 5 % din PIB in 2024.- FMI cere ca pragul pentru microintreprinderi sa fie redus si mai mult, insa afirma ca impozitul pe cifra de afaceri pentru companii mari si banci afecteaza inechitabil companiile ... citeste toata stirea