Israelul a atacat o tabara de refugiati din Gaza, langa un spital. Cel putin 11 palestinieni au fost ucisi

Cel putin 11 palestinieni au fost ucisi in urma unui atac aerian israelian asupra unei tabere de refugiati din Gaza. Printre victime se afla si personal medical, sustine Ministerul Sanatatii din Gaza. Alte 50 de persoane au fost ranite. Tabara de refugiati se afla in Rafah, langa o maternitate.In sudul Fasiei s-au refugiat majoritatea locuitorilor din Gaza, dupa ce Israelul a lansat ofensiva terestra in nord. Fortele de Aparare Israeliene au sustinut ca au vizat, in acest atac, teroristi ai ... citește toată știrea