Istoria blocului cu un singur balcon din Cluj

Blocul cu un singur balcon din Piata Mihai Viteazul, Cluj-Napoca, reprezinta o curiozitate arhitecturala probabil unica in Romania. Construit in 1961, imobilul situat la numarul 9A a fost proiectat de arhitectul Zoltan Balazs, care a emigrat in Ungaria in anii '70.Una dintre fatadele blocului prezinta un singur balcon, amplasat la etajul al patrulea din cinci. Au fost tesute mai multe teorii privind prezenta acestui unic balcon. Conform arhitectului Vasile Mitrea, solutia a fost adoptata din ... citește toată știrea