Magazinul si cladirea "Sora" din centrul Clujului a fost parte a istoriei unei companii care se extinde din Bavaria pana in Argentina.Familia Steuer a inceput productia de alcool si esente naturale in Bavaria in anul 1724. Ulterior compania s-a stabilit la Praga sub numele de Steuer & Friedlander cu fabrici la Praga, Viena si - din 1926 - la Bucuresti. In 1939, erau cei mai mari producatori de esente si alcool din Europa.Dupa marea criza din 1929, compania s-a decis sa se extinde in retail, ... citeste toata stirea