Istoria mai putin cunoscuta a sarbatorii Adormirea Maicii Domnului, povestita de duhovnicul Doinei Cornea: "Este legata de ceea ce ni se intampla astazi"

Adormirea Maicii Domnului are o istorie care este foarte legata de ceea ce ni se intampla in aceste vremuri: molima, razboi, incercari de tot felul, ba si catastrofe naturale, a explicat pentru "Adevarul", preotul Teodor Lazar, duhovnicul regretatei disidente anticomuniste Doina Cornea. Sute de mii de romani celebreaza in 15 august, "Adormirea Maici Domnului", una dintre cele mai importante sarbatori ale crestinismului. Cunoscutul preot greco-catolic Teodor Lazar a vorbit pentru "Adevarul" ... citeste toata stirea