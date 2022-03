ISU Cluj anunta peste 200 de interventii la incendii de vegetatie uscata: "Incendiile de vegetatie uscata pun in pericol bunuri, imobile sau chiar vieti"

Pompierii clujeni atrag inca o data atentia asupra pericolului reprezentat de incendiile de vegetatie uscata. In cursul zilei de marti, 15 martie, pompierii clujeni au desfasurat 24 de interventii de acest fel in judetul nostru. De asemenea, alte 5 incendii de vegetatie au fost gestionate de catre Serviciile Voluntare pentru Situatii de Urgenta.Una dintre interventiile mai complexe a fost aseara, in Colonia Sopor. Trei echipaje de la Detasamentele 1 si 2 de pompieri au fost angrenate in ... citeste toata stirea