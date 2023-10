ISU Cluj anunta ca va desfasura mai multe exercitii de antrenament, in aceasta saptamana. Astfel, ne putem astepta sa vedem masinile de pompieri circuland in regim de urgenta pe strazile din Cluj-Napoca de 3 ori in decursul saptamanii, in zilele de marti, joi si vineri.Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Avram Iancu" al judetului Cluj, alaturi de Aeroportul International "Avram Iancu" Cluj desfasoara marti, 31 octombrie 2023, un amplu exercitiu pe una dintre pistele aerogarii, unde va fi ... citeste toata stirea