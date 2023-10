Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Avram Iancu" al judetului Cluj desfasoara in zilele de 12 si 13 octombrie 2023, incepand cu ora 10:00, doua exercitii ample de antrenament in Municipiul Cluj-Napoca. Acestea vor avea loc la o cladire de birouri de pe strada Alexandru Vaida Voievod, precum si la un operator economic din domeniul petrolier, situat pe strada Cantonului.Astfel in in cursul zilelor de joi, 12 octombrie si vineri, 13 octombrie, autospecialele ISU se vor deplasa in regim de ... citeste toata stirea