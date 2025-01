IT-istii din Cluj protesteaza! Refuza sa mai lase bacsis in restaurante: "Sa simta si alte industrii ca ne-au scazut noua salariile"

Decizia Guvernului de a elimina facilitatile fiscale pentru angajatii din IT, in urma adoptarii controversatei "Ordonante Trenulet," a generat o reactie neasteptata: tot mai multi IT-isti din Cluj-Napoca refuza sa mai lase bacsis in restaurante si prefera sa-si puna banii la ciorap pentru zile negre.Pe retelele de socializare, programatorii si alti angajati din domeniul tech isi exprima nemultumirea, spunand ca pierderea scutirilor fiscale le-a afectat semnificativ salariile. Multi afirma ca, ... citește toată știrea