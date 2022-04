IT -ul clujean duce lipsa acuta de studenti pregatiti. Deputatul Sabin Sarmas arata cu degetul spre Legea Educatiei, care este marea problema - VIDEO

IT -ul clujean se confrunta cu o lipsa a resursei umane, pentru ca universitatile clujeni nu mai produc suficienti studenti. Concluzia s-a desprins din discutiile avute la Cluj cu reprezentantii universitatilor si cei ai mediului de afaceri de deputatul Sabin Sarmas, presedintele Comisiei pentru Tehnologia Informatiei si Comunicatiilor a Camerei Deputatilor."Principala problema a IT -ului clujean este lipsa de resursa umana. Romania a absorbit cam tot ceea ce se putea absorbi in materie de ... citeste toata stirea