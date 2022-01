Italianul care simte romaneste si isi intampina oaspetii cu tricolorul. "Lumea intreaba ce steag e. Le zic ca e al Romaniei, ma simt si roman"

Gianni Antonio Ceglie s-a indragostit iremediabil de Romania inca din 1996, de la prima sa vizita in tara noastra. In timp ce multi alti italieni desconsidera Romania, el este de o cu totul alta parere. Pentru Gianni, Romania a devenit a doua patrie si spune ca o prefera chiar Italiei. Casatorit de 20 de ani cu o romanca, Gianni are o afacere aici si e decis sa se mute in Romania. In biroul sau din Roma troneaza steagul Romaniei si nu cel al Italiei, iar celor care il intreaba ce steag e le ... citeste toata stirea