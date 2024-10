Iulius Mall te pregateste pentru sezonul toamna-iarna. Descopera noile colectii cu stiluri inedite din magazinele tale favorite (P)

Oversized este si in acest sezon trendul pe care toate marile case de moda il urmeaza, iar hainele cu volume generoase completeaza cu succes orice tip de tinuta. Teddy bear coat este un must have in garderoba, acest tip de palton fiind piesa principala. Zara, BSB, Massimo Dutti, Liu Jo, Guess, Motivi, Calvin Klein si Torry Milano si-au actualizat colectiile din locatiile din Iulius Mall Cluj cu ultimele piese potrivite sezonului.Big pants era este aici, iar modelele clasice, cargo sau cele ... citește toată știrea