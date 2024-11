Jaf ca-n Evul Mediu in Cluj-Napoca! Trei talhari cu carute au atacat un clujean din Sopor pentru cativa baloti de fan

Trei barbati au transformat un teren agricol din Sopor in scena unui atac violent pentru cativa baloti de fan.Indivizii s-au dus cu trei carute si au inceput sa le incarce cu baloti de fan. Cand au reusit sa puna cate doi baloti in caruta fiecaruia, cei trei au fost surprinsi de proprietarii terenului, care le-au cerut socoteala.In loc sa renunte, acestia au ripostat cu brutalitate, lovindu-i pe clujeni cu scanduri in zona capului pentru a-si pastra prada si a scapa nevatamati. In urma ... citește toată știrea