Jaf intr-o sala de jocuri de noroc din Cluj-Napoca! O arma de plastic a fost folosita de un tanar pentru a fura o suma URIASA - VIDEO

Un incident socant a avut loc intr-o sala de jocuri de noroc din Cluj-Napoca, in noaptea de 24 decembrie. Un tanar in varsta de 26 de ani, originar din judetul Calarasi, a amenintat o angajata a salii cu ceea ce parea a fi un pistol, cerandu-i sa-i predea banii din casierie.Tanarul a fugit ulterior cu suma de 7.000 de lei, insa a fost prins la scurt timp de politistii din Cluj, iar banii au fost recuperati in totalitate.Mai mult, s-a constatat ca pistolul folosit in incident era, de fapt, o ... citește toată știrea