Jaf la Cluj surprins VIDEO LIVE de CAMERE de SUPRAVEGHERE: Un individ a amenintat o angajata cu o replica de pistol. A luat banii si a fugit

Jaful dintr-o sala de jocuri din Cluj-Napoca, surprins live de camerele de supraveghere: tanar retinut dupa ce a amenintat o angajata cu o replica de pistolUn incident socant, capturat in direct de camerele de supraveghere, a avut loc intr-o sala de jocuri de noroc din Cluj-Napoca, in noaptea de 23 spre 24 decembrie. Imaginile surprind un tanar in varsta de 26 de ani, originar din judetul Calarasi, care a intrat in incinta si a amenintat o angajata cu ceea ce parea a fi un pistol, cerandu-i ... citește toată știrea