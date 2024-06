Jaf la o firma din Cluj! Trei hoti au fortat usa de acces si au furat unelte de 10.000 de euro

Trei barbati au fost retinuti pentru 24 de ore dupa ce au dat o spargere in Tauti, judetul Cluj. Hotii au fortat usa de acces a unui container care apartinea unei firme de unde au furat diverse unelte. Paguba s-a ridicat la aproximativ 10.000 de euro.,,In fapt, in cursul diminetii de 6 iunie a.c., politistii au fost sesizati cu privire la faptul ca in perioada 5/6 iunie a.c., persoane necunoscute ar fi patruns, prin fortarea usii de acces, intr-un container metalic apartinand unei societati ... citește toată știrea