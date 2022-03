"Jaful secolului" la o spalatorie din judetul Cluj. Un tanar si-a "rupt" spatele pentru 50 de lei-VIDEO

O spargere "legendara" a avut loc in aceasta dimineata, la o spalatorie din municipiul Dej. Un tanar de 20 de ani a incercat sa dea "lovitura", furand din casetele cu bani a unei spalatorii auto. Rezultatul? Baiatul s-a ales cu 50 de lei si arestare preventiva.Totul s-a intamplat in aceasta dimineata, in jurul orei 05:00. Tanarul a ajuns in spalatoria auto de pe strada Bistritei cu gandul de a da marea lovitura. Leganandu-se pe picioare din cauza alcoolului, individul a studiat prima data ... citeste toata stirea