Jandarmeria Cluj recruteaza! Au fost scoase la concurs 700 de locuri/ Vezi calendarul inscrierii

Inspectoratul de Jandarmi Judetean Cluj recruteaza tineri care isi doresc o cariera militara in Jandarmeria Romana.Astfel, in sesiunea de admitere septembrie-decembrie 2024, desfasurata in perioada 23 septembrie - 6 octombrie au fost scoase la concurs:350 locuri, din care 3 sunt destinate cetatenilor de etnie roma, iar 3 celor de alta minoritate, la Scoala Militara de Subofiteri Jandarmi "Grigore Alexandru Ghica" Dragasani 350 locuri, din care 3 sunt destinate cetatenilor de etnie roma, iar ... citește toată știrea