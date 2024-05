Jandarmeria recruteaza tineri la Cluj! Ce conditii trebuie sa indeplineasca tinerii interesati de o cariera militara

Gruparea de Jandarmi "Stefan Cicio-Pop" Cluj-Napoca organizeaza o campanie de recrutare pana pe 14 mai pentru tinerii interesati de o cariera militara in Jandarmeria Romana, in cadrul sesiunii de admitere Aprilie-Iulie 2024.Cererile de inscriere se depun pana la data de 14 mai 2024, exclusiv in format electronic, la adresa de e-mail cariera@jandarmeriamobilacluj.ro, inclusiv in zilele de sambata si duminica.Data limita pentru depunerea dosarelor in volum complet este 21 mai 2024:350 locuri ... citește toată știrea