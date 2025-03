Jandarmerita din Cluj, mega campioana la baschet! A fost selectata si in lotul national. Povestea Corinei, un exemplu de ambitie si determinare

Disciplina, perseverenta si spirit de echipa. Aceste valori au ghidat-o pe Corina pe parcursul unei cariere deosebite, ce a inceput in baschetul de performanta si a continuat in cadrul Jandarmeriei Romane. Dupa 10 ani dedicati sportului de elita, Corina a ales sa urmeze o cariera in Jandarmeria Romana, demonstrand ca aceleasi principii care au facut-o sa exceleze in baschet sunt esentiale si in profesia de jandarm.Palmares impresionant in baschetCu un palmares impresionant in baschet, Corina a ... citește toată știrea