Jandarmi izgoniti cu pietre intr-o comunitate de romi din Cluj. De ce nu au folosit spray-ul lacrimogen VIDEO

Un conflict intre jandarmi si barbati din comuna clujeana Calatele a inceput in padurea unde localnicii ar fi fost prinsi la furat de lemne, conform Jandarmeriei. Intr-o filmare se poate vedea ca scandalul a continuat in localitate, unde jandarmii au fost nevoiti sa se retraga si au evitat sa foloseasca spray-ul paralizant "Un echipaj de jandarmi aflat la o actiune comuna cu lucratorii silvici in zona Calatele au surprins in flagrant mai multe persoane care incercau sa sustraga material lemnos. ... citeste toata stirea