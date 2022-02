Jandarmii clujeni au ajutat patru copii, ramasi in prag de iarna fara casa - FOTO

Patru copii ramasi in prag de iarna fara casa au fost ajutati de jandarmii din cadrul Gruparii de Jandarmi Mobile "Stefan Cicio-Pop"Cluj Napoca.Familia celor patru copii a ramas fara casa, in urma unui incendiu produs in 16 ianuarie 2022.Jandarmii din Cluj-Napoca au fost sensibilizati de drama familieiPovestea acestei familii i-a sensibilizat, motiv pentru care nu au putut sa ramana impasibili si s-au mobilizat, deplasandu-se in 1 februarie 2022 in satul Muntele Rece din judetul Cluj pentru a ... citeste toata stirea