Jandarmii clujeni au salvat doua persoane inzapezite: Nu mai porniti la drum fara a consulta VREMEA si TRASEUL - FOTO

Jandarmii clujeni au sarit vineri, in jurul orei 17:40, in ajutorul unor persoane ramase inzapezite, in comuna Margau, judetul Cluj."Vineri, 21 ianuarie 2022, ora 17:10, dispeceratul Inspectoratului de Jandarmi Judetean Cluj a fost solicitat prin apel 112 pentru a participa la cautarea a doua persoane ramase inzapezite cu autoturismul personal in apropierea localitatii Scrind-Frasinet.Un echipaj de jandarmerie din cadrul Postului de Jandarmi Montan Calatele-Fantanele a plecat de urgenta ... citeste toata stirea