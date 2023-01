Jandarmii clujeni se vor ocupa de mentinerea ordinii si sigurantei pe partiile din Cluj in minivacanta de Ziua Unirii

In perioada minivacantei de Ziua Unirii (21-24 ianuarie 2023), jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judetean Cluj vor actiona zilnic in spatiul public, pentru a asigura ordine si siguranta publica.Jandarmii montani din Muntele Baisorii, Gilau si Calatele-Fantanele se vor afla permanent la datorie prin actiuni de patrulare in statiuni si pe traseele turistice adiacente."Pentru drumetii in siguranta dar si prevenirea accidentarilor pe munte sau a limitarii efectelor in cazul ... citeste toata stirea