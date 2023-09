Deja proiectantii de la biroul Trans Form au invitat clujenii sa vada copacii care au fost deja adusi la Cluj pentru a fi plantati in incinta noul centru comercial pregatit de Iulius Mall pe platforma Carbochim."In acest moment, avem 600 de copaci pentru acest proiect si sunt deja in Cluj-Napoca, pregatiti pentru proiect. Toata lumea ii poate vedea. Va fi un concert de Jazz in pepiniera USAMV, la care oamenii sunt invitati. Cred ca este o situatie unica in Cluj cand exista o relationare de o ... citeste toata stirea